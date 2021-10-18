В Туле на Новомосковском шоссе при обрушении траншеи человека завалило землей

Днем 17 октября рядом с домом № 10 на Новомосковском шоссе в Туле произошел несчастный случай. Во время работ при укладке труб обрушилась траншея и землей придавило одного из рабочих. В момент ЧП мужчина находился на глубине 2-3 метров.

48-летний пострадавший скончался. В настоящий момент место происшествия огорожено, а работы временно приостановлены.

Региональный СК проводит по факту случившегося доследственную проверку.