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В Туле на Новомосковском шоссе при обрушении траншеи человека завалило землей

В Туле на Новомосковском шоссе при обрушении траншеи человека завалило землей

Трагедия произошла в минувший выходной.

Днем 17 октября рядом с домом № 10 на Новомосковском шоссе в Туле произошел несчастный случай. Во время работ при укладке труб обрушилась траншея и землей придавило одного из рабочих. В момент ЧП мужчина находился на глубине 2-3 метров.
 
48-летний пострадавший скончался. В настоящий момент место происшествия огорожено, а работы временно приостановлены.
 
Региональный СК проводит по факту случившегося доследственную проверку.
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В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 1
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 2
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 3
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 4
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 5
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 6
В Туле рабочий погиб при обрушении траншеи, Фото: 7
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:56 0
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