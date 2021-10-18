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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 176 случаев заболевания и 16 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 176 случаев заболевания и 16 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 176 случаев заболевания коронавирусом, 160 человек выздоровели, 16 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 340 жителей региона, 49 383 вылечились, 3242 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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