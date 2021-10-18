Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 176 случаев заболевания и 16 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 176 случаев заболевания коронавирусом, 160 человек выздоровели, 16 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 340 жителей региона, 49 383 вылечились, 3242 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.