Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 176 случаев заболевания и 16 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 176 случаев заболевания коронавирусом, 160 человек выздоровели, 16 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 340 жителей региона, 49 383 вылечились, 3242 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.
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