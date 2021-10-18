На каких улицах Тулы не будет света 19 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 8.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- Красноармейский пр., 9,
- ул. Братьев Жабровых, 6-а, 2,
- ул. Максимовского, 8, 10, 21-а, 23,
- ул. Металлургов, 7, 11, 5, 9,
- ул. Гайдара, 4, 6, 8,
- ул. М. Мазая, 1,
- ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
- пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 16-а, 11-а,
- ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.),
- Новомосковское шоссе, 56, 60, 66, 22, 10, 64,
- пр. Ленина, 84-а,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15,
- ул. Дронова, 1, 2/4,
- п. Горелки: ул. Любомудрова, 23, 19, 15, 13, 29, 31, 37, 39,
- 4-й Светлый пр-д, 14-28 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
- 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
- ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,
- 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
- 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
- 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 7-а, 7-б, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а,
- ул. Планерная, 2,
- Клинской пр-д, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечётн), 61-а, 61-б, 42-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 2-е.
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