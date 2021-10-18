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Сотрудник Кадастровой палаты расскажет тулякам, как составлять договоры

Сотрудник Кадастровой палаты расскажет тулякам, как составлять договоры

Кроме того, специалист ответит на вопросы жителей региона.

В среду, 20 октября, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. Тема – подготовка договоров в простой письменной форме.

На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника межрайонного отдела Светлана Никанорова. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(4872)77-33-17, добавочный 2313.

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