Сотрудник Кадастровой палаты расскажет тулякам, как составлять договоры

Кроме того, специалист ответит на вопросы жителей региона.

В среду, 20 октября, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. Тема – подготовка договоров в простой письменной форме.

На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника межрайонного отдела Светлана Никанорова. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(4872)77-33-17, добавочный 2313.