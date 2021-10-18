Из-за ковида каникулы у тульских школьников продлятся две недели вместо одной

Фото из архива Myslo.

Министр сообщила, что плановые осенние каникулы начнутся с 25 октября, а не с 28-го, как планировалось ранее. С учетом праздничных и нерабочих дней в честь Дня народного единства каникулы продлятся две недели. Алевтина Шевелева сообщила, что две недели разобщения детских коллективов пойдут на пользу в условиях неблагоприятной эпидобстановки. На уроки ребята выйдут 8 ноября.