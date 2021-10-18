новости
новости
Регистрация
Из-за ковида каникулы у тульских школьников продлятся две недели вместо одной
Фото из архива Myslo.

Из-за ковида каникулы у тульских школьников продлятся две недели вместо одной

Об этом рассказала министр образования Алевтина Шевелева.

Министр сообщила, что плановые осенние каникулы начнутся с 25 октября, а не с 28-го, как планировалось ранее. С учетом праздничных и нерабочих дней в честь Дня народного единства каникулы продлятся две недели. Алевтина Шевелева сообщила, что две недели разобщения детских коллективов пойдут на пользу в условиях неблагоприятной эпидобстановки. На уроки ребята выйдут 8 ноября. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Событие
каникулыковид
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет бесплатный квест по созданию игр от Компьютерной Академии ШАГ
В Туле пройдет бесплатный квест по созданию игр от Компьютерной Академии ШАГ
В Тульской области выпадет мокрый снег: ГИБДД обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий
В Тульской области выпадет мокрый снег: ГИБДД обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.