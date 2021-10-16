Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 170 человек заболели и 16 умерли
Цифры сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 170 случаев коронавируса, 155 человека выздоровели, 16 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 992 жителей региона, 49 066 человек вылечился, 3214 умерли.
За сутки ситуация в российских регионах следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 958 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 222 315 летальных исходов, выздоровели 6 981 907 человек.
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