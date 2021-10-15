Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
На одной из улиц Алексина нашли артиллерийский снаряд
Боеприпас был обезврежен сотрудниками МЧС.
В пятницу, 15 октября, специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского Управления противопожарной службы был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 14 мм, обнаруженный на ул. Кулакова в Алексине.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций вы можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.
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