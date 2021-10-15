На одной из улиц Алексина нашли артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В пятницу, 15 октября, специалисты группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского Управления противопожарной службы был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 14 мм, обнаруженный на ул. Кулакова в Алексине.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.