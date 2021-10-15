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В Тульской области учредят знак «Отцовская слава»

В Тульской области учредят знак «Отцовская слава»

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

15 октября, в преддверии нового государственного праздника — Дня отца, губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального правительства Ольгой Гремяковой.

– Отец — глава и опора семьи. Он служит для детей примером мужества и самообладания, прививает им чувство ответственности, учит заботе и уважению к матери. Работа по укреплению института семьи в нашем регионе должна быть продолжена, — отметил Алексей Дюмин.

Ольга Гремякова сообщила, что ко Дню отца в каждом муниципалитете пройдут различные акции, флешмобы, выставки, спортивные мероприятия. Например, в воскресенье в Белоусовском парке состоится «Зарядка вместе с папой».

На экранах города в этот день будут транслироваться видеопоздравления от детей папам с праздником.

В регионе пройдет традиционный областной конкурс «Отцовство – долг и дар». Совместно с некоммерческими организациями ведется работа по развитию института отцовства. В регионе создан Совет отцов.

Ольга Гремякова отметила, что в регионе много надежных, ответственных отцов, которые заслуживают специальной награды, и предложила учредить знак «Отцовская слава».

Алексей Дюмин поддержал это предложение и поручил детально проработать его с министерством труда и социальной защиты и государственно-правовым комитетом.

 

День отца в этом году учрежден Указом Президента России Владимира Путина. Его будут отмечать ежегодно в третье воскресенье октября.

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