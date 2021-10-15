новости
новости
Регистрация
В Тульской области суд сначала оправдал продавщицу, а затем назначил ей штраф за присвоение выручки
Фото: spmag.ru.

В Тульской области суд сначала оправдал продавщицу, а затем назначил ей штраф за присвоение выручки

Ранее ей назначили штраф, затем областной суд оправдал ее, но прокуратура обжаловала это решение.

В феврале Суворовский районный суд признал продавщицу одного из магазинов виновной в присвоении денег, вырученных от продажи товаров. Согласно материалам дела, с декабря 2013-го по июнь 2014 года женщина похитила из кассы торговой точки более 280 тысяч рублей. По приговору суда ей был назначен штраф в 270 тысяч рублей.

Тульский областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции, и апелляционным приговором обвинительный приговор был отменен, фигурантка признана невиновной и оправдана. Прокурор обратил внимание вышестоящего суда на допущенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении оправдательного приговора.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции апелляционный приговор отменен, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в Тульский областной суд иным составом. При повторном рассмотрении изначальный приговор был оставлен в силе. Женщина должна заплатить штраф.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 22:05 0
Другие статьи по темам
Событие
присвоениеприговор судапрокуратура Тульской областипреступление
Место
Тульская областьСуворов
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жителей Новомосковска приглашают на концерт певицы Славы
Жителей Новомосковска приглашают на концерт певицы Славы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.