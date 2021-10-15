В Тульской области суд сначала оправдал продавщицу, а затем назначил ей штраф за присвоение выручки

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Ранее ей назначили штраф, затем областной суд оправдал ее, но прокуратура обжаловала это решение.

В феврале Суворовский районный суд признал продавщицу одного из магазинов виновной в присвоении денег, вырученных от продажи товаров. Согласно материалам дела, с декабря 2013-го по июнь 2014 года женщина похитила из кассы торговой точки более 280 тысяч рублей. По приговору суда ей был назначен штраф в 270 тысяч рублей.

Тульский областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции, и апелляционным приговором обвинительный приговор был отменен, фигурантка признана невиновной и оправдана. Прокурор обратил внимание вышестоящего суда на допущенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении оправдательного приговора.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции апелляционный приговор отменен, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в Тульский областной суд иным составом. При повторном рассмотрении изначальный приговор был оставлен в силе. Женщина должна заплатить штраф.