В зооуголке Центрального парка поселились кролики «бабочки»

Фото «Тульских парков».

Милые ушастики привлекают к себе внимание разнообразным окрасом шерстки и даже ее структурой.

В зооуголке Центрального парка поселились декоративные кролики. Черные с белой шеей и передними лапками, кролики «бабочки» с белой шерсткой «в горошек» и даже «барашки», отличительной особенностью которых являются висячие ушки.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», в вольере размещены только самки возрастом около года. Они вместе выросли и живут дружно.

В зимнее время ушастики спокойно могут жить на улице благодаря густому меху. Но если выдастся очень морозная погода, животные переедут в теплое помещение.

В еде кролики отдают предпочтение специальным сбалансированным гранулированным кормам для карликовых кроликов. Для разнообразия в их меню вводят осот, одуванчики, подорожник.

Вред здоровью могут нанести хлеб и белокочанная капуста.