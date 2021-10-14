Тульская «однушка» за 7 миллионов рублей попала в топ-5 самых дорогих в ЦФО

Фото: архив Myslo.

Однокомнатные квартиры — самый ходовой товар на региональных рынках жилья. Обычно это предложение с прайсом от 1,5 до 3,5 млн рублей. Однако встречаются эксклюзивные варианты – из-за большой площади или статусной локации. Отсюда и более крупный ценник. В десяти регионах Центрального федерального округа (не считая Москвы и Подмосковья) есть лоты с бюджетом 5+ млн рублей. Наш город попал в рейтинг.

Тульская «однушка» расположилась на 2-м месте рейтинга. Речь идет об однокомнатной квартире на 19-м этаже ЖК «Космос».

Цена: 7,14 млн рублей

Площадь: 49,00 кв. м

Место: Тула.

На первом месте рейтинга Воронеж – 11 млн рублей за 48,60 кв. м. На третьем – Ярославль. Там за 64,60 кв. м просят 7,11 млн рублей.