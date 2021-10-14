В Тульской области водитель Volkswagen Polo вылетел на встречку: в результате ДТП погибла женщина

Вчера, 13 октября, в Кимовском районе на 45-м км автодороги Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 16.00 41-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti, которым управлял 56-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили тяжелые травмы, а 56-летняя пассажирка Chevrolet от полученных травм скончалась.