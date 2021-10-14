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В Тульской области водитель Volkswagen Polo вылетел на встречку: в результате ДТП погибла женщина

В Тульской области водитель Volkswagen Polo вылетел на встречку: в результате ДТП погибла женщина

Авария произошла вчера.

Вчера, 13 октября, в Кимовском районе на 45-м км автодороги Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 16.00 41-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti, которым управлял 56-летний мужчина.
 
В результате аварии оба водителя получили тяжелые травмы, а 56-летняя пассажирка Chevrolet от полученных травм скончалась. 
 
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