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Директор тульского РТРС: «ТВ на «цифру» перешло, дело за радио»
Фото: Зинаида Набиева.

Директор тульского РТРС: «ТВ на «цифру» перешло, дело за радио»

Два года прошло с того момента, как кануло в историю аналоговое телевидение в Тульской области.

Архаичный способ передачи ТВ-сигнала был отключен в России 14 октября 2019 года. На сегодняшний день в Тульской области покрыто цифровым сигналом порядка 99,45% территории.

В честь двухлетия «цифры» журналистов пригласили в самое сердце РТРС и показали, как устроена эта часть ТВ. Пресс-тур начался с аппаратной.

– Это наша основная аппаратная, где стоят передатчики цифрового вещания: первого и второго мультиплексов. Также тут есть запасной передатчик «горячего» резерва, который обеспечит вещание в случае неисправности двух других, – рассказал директор филиала Александр Шемякин.

Рядом с аппаратной – диспетчерская, где ведется круглосуточный мониторинг и управление всей сетью цифрового ТВ и радиовещания в Тульской области.

– Дежурные отслеживают качество сигнала, уходящего в эфир телевидения и радио, в том числе и коммерческих радиостанций. Держим постоянную связь с Московским центром управления связью РТРС, с хабами космической связи России, их два: в Подмосковье и Сибири. В том числе контролируем спутниковый сигнал, который получаем и передаем, – пояснил Шемякин.

Директор подчеркнул, что РТРС хорошо защищена от различных инцидентов, за исключением солнечной интерференции.

– Сейчас как раз наступает сезон солнечной интерференции. Это кратковременные помехи, которые на общую картину оказывают небольшое влияние, – пояснил  Александр Шемякин.

В перспективе – перевод на «цифру» радиовещания. На данный момент оно вещает в аналоговом формате, однако общемировая тенденция перехода на «цифру» уже намечена.

– На данный момент каких-то сроков перевода не называется. Пока ведется подготовительная работа. После перехода на цифровое вещание радио мы получим более высокое качество звука и устойчивое качество сигнала, – отметил директор.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:02 −1
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