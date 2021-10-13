Фото Марины Приваловой.
В Тульской области заметили редкого орлана-белохвоста
Встретить эту птицу – большая удача и огромная ценность для орнитологов.
В Тульской области возле реки Глутня заметили редкого орлана-белохвоста. Это хищная птица из семейства ястребиных. Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий, этот вид не размножается в регионе на протяжении более пятидесяти лет.
Сейчас нет достоверных сведений о гнездовании орлана-белохвоста на территории Тульской области.
Орнитологи довольно редко встречают эту птицу — пару раз в сезоне или реже. Как сообщают специалисты, основные причины снижения численности — прямое истребление, фактор беспокойства, сведение обширных лесных площадей, поздний возраст начала размножения.
Другие статьи по темам
Место
Прочее