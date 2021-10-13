В Тульской области заметили редкого орлана-белохвоста

Фото Марины Приваловой.

Встретить эту птицу – большая удача и огромная ценность для орнитологов.

В Тульской области возле реки Глутня заметили редкого орлана-белохвоста. Это хищная птица из семейства ястребиных. Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий, этот вид не размножается в регионе на протяжении более пятидесяти лет.

Сейчас нет достоверных сведений о гнездовании орлана-белохвоста на территории Тульской области.

Орнитологи довольно редко встречают эту птицу — пару раз в сезоне или реже. Как сообщают специалисты, основные причины снижения численности — прямое истребление, фактор беспокойства, сведение обширных лесных площадей, поздний возраст начала размножения.