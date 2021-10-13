Где в Туле не будет света 14 октября
Публикуем список адресов.
С 8.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Пролетарская, 26, 28,
- ул. Ложевая, 123, 130,
- ул. Степанова, 89-а,
- ул. Гармонная, 26,
- ул. Галкина, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197,
- ул. Октябрьская, 88, 101-а, 99-а, 97, 99, 101,
- ул. Ф. Энгельса, 149, 151-а, 151, 147,
- ул. Агеева, 2-б, 4,
- пр. Ленина, 78, 76, 80-а, 76-а,
- ул. Лобачевского, 82-а, 62-б,
- ул. Ушинского, 10, 12, 27-в, 29-а, 9-34, 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а,
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
- ул. Гоголевская, 86, 88,
- ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 57, 45-51,
- ул. С. Перовской, 4, 15, 17, 5,
- ул. Свободы, 12/37,
- ул. Бундурина, 59, 60, 61, 18,
- ул. Первомайская, 22, 24, 18, 20,
- ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.),
- 1-й пр-д Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.),
- ул. Горсовета, 4, 42,
- ул. 3-я Криволученская, 5, 10,
- Криволученский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8,
- ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б,
- ул. 1-я Криволученская, 1-19,
- ул. 2-я Криволученская, 18, 20,
- ул. 1-я Криволученская, 28-53,
- ул. 2-я Криволученская, 22-45,
- ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
- ул. Дм. Ульянова, 9, 13, 23-а,
- ул. Революции, 55, 55-а, 53, 51,
- ул. Демонстрации, 52-а,
- ул. Машинистов, 1, 3, 5,
- ул. Костычева, 8, 10, 16, 12 к.1, 12 к.2, 18,
- ул. Болдина, 2, 4, 8,
- п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6,
- Московское шоссе, 15-а,
- ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б,
- п. 2-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53.
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