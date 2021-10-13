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В Тульской области более 1700 человек остались без газа из-за долгов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области более 1700 человек остались без газа из-за долгов

Общая сумма задолженности таких абонентов превысила 16 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Тула» предлагает абонентам, испытывающим затруднения с оплатой газа в связи со сложным материальным положением, воспользоваться рассрочкой при погашении задолженности.

Для заключения соглашения и погашения задолженности в рассрочку абоненту необходимо оплатить 50% долга, на остальную сумму задолженности будет составлен индивидуальный график платежей. При этом необходимо своевременно оплачивать текущее потребление газа.

В текущем году возможностью оплатить долг в рассрочку воспользовались уже около 2000 абонентов, общая сумма задолженности которых составляла почти 6 млн рублей. 60% из них уже выплатили долги.

Остаются и должники, которые вынуждают газовиков ограничивать поставки голубого топлива. В Тульской области с января по сентябрь от сети газоснабжения отключено 1743 неплательщика, задолжавших 16,6 млн рублей. Для восстановления газоснабжения должникам нужно оплатить долги, пени, судебные издержки и расходы на отключение и подключение газа.

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вчера, в 21:18 −2
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