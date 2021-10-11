В Туле реконструируют Баташевский мост

В 2019 году мост был признан аварийным, для поддержания его рабочего состояния были установлены подпорки, а чтобы снизить нагрузку, ограничили проезд грузового транспорта и ввели реверсивное движение. В 2020 году был подготовлен проект реконструкции. К строительно-монтажным работам приступили в сентябре текущего года.

Сейчас рабочие обустраивают временный объезд: делают насыпь, устанавливают буронабивные сваи диаметром 800 мм и глубиной 14 м. После они перейдут к установке временного металлического моста.

Шамиль Алиханов – Во время выполнения земляных работ мы обнаружили места с повышенным уровнем грунтовых вод. Для оперативного решения проблемы провели дополнительные работы: укрепили слабые грунты основания, устранили проблему обводнения отдельных участков трассы. Сейчас всё идет в соответствии с графиком, – отметил представитель подрядной организации Шамиль Алиханов.

Дмитрий Ярцев – Временный мост – необходимая мера для проведения реконструкции. Он будет двухполосным, способным выдержать нагрузку в 80 тонн, что позволит обеспечить проезд грузового транспорта. Его планируем открыть в середине декабря. После Баташевский мост будет полностью закрыт, его разберут и приступят к строительству нового на четыре полосы. Работы должны быть выполнены к концу 2022 года, – рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Отметим, что в этом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина в областной столице выделили из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей на восстановление трех сооружений: Баташевского и Демидовского мостов, Московского путепровода.

Так, на Демидовском мосту уже ведутся подготовительные работы: возводят подъездные пути, обустроена строительная площадка, организован строительный городок, в ближайшее время приступят к основным мероприятиям.

На Московском путепроводе до конца октября закончат аварийно-восстановительные работы по устранению критических дефектов несущих конструкций для обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время определен подрядчик для проведения реконструкции сооружения, идет процесс заключения договора.