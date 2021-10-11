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В Туле реконструируют Баташевский мост

В Туле реконструируют Баташевский мост

Предусмотрены два этапа работ – возведение временного моста и строительство нового.

В 2019 году мост был признан аварийным, для поддержания его рабочего состояния были установлены подпорки, а чтобы снизить нагрузку, ограничили проезд грузового транспорта и ввели реверсивное движение. В 2020 году был подготовлен проект реконструкции. К строительно-монтажным работам приступили в сентябре текущего года. 

Сейчас рабочие обустраивают временный объезд: делают насыпь, устанавливают буронабивные сваи диаметром 800 мм и глубиной 14 м. После они перейдут к установке временного металлического моста. 

Шамиль Алиханов

 – Во время выполнения земляных работ мы обнаружили места с повышенным уровнем грунтовых вод. Для оперативного решения проблемы провели дополнительные работы: укрепили слабые грунты основания, устранили проблему обводнения отдельных участков трассы. Сейчас всё идет в соответствии с графиком, – отметил представитель подрядной организации Шамиль Алиханов.

Дмитрий Ярцев

– Временный мост – необходимая мера для проведения реконструкции. Он будет двухполосным, способным выдержать нагрузку в 80 тонн, что позволит обеспечить проезд грузового транспорта. Его планируем открыть в середине декабря. После Баташевский мост будет полностью закрыт, его разберут и приступят к строительству нового на четыре полосы. Работы должны быть выполнены к концу 2022 года, –  рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Отметим, что в этом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина в областной столице выделили из федерального бюджета порядка 2 млрд рублей на восстановление трех сооружений: Баташевского и Демидовского мостов, Московского путепровода.

Так, на Демидовском мосту уже ведутся подготовительные работы: возводят подъездные пути, обустроена строительная площадка, организован строительный городок, в ближайшее время приступят к основным мероприятиям.

На Московском путепроводе до конца октября закончат аварийно-восстановительные работы по устранению критических дефектов несущих конструкций для обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время определен подрядчик для проведения реконструкции сооружения, идет процесс заключения договора.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 17:45 −10
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