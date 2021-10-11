В Тульской области подполковник полиции попал в СИЗО: кто стоит за этой историей?

В Тульской области подполковник полиции обвиняется в превышении полномочий. Местный житель заявляет, что полицейский пытал его шокером. Почему ветеран боевых действий с безупречной репутацией уволен со службы по отрицательным основаниям и более полугода находится под следствием, при чем здесь местный «криминальный элемент» и 15-летняя школьница? Myslo попытался разобраться и найти ответы на эти вопросы.

Горячее лето девятнадцатого

Летом 2019 года 15-летняя Кристина [имя изменено] не очень охотно, но готовилась к переходу в 10-й класс. В перерыве между хлопотами, связанными с покупкой формы и учебников, девочка должна была пройти очередной медосмотр в поликлинике, к которой привязана школа. Гинеколог, осмотревший школьницу, отозвал в сторону ее мать и сообщил, что Кристина — не девственница.

Уже дома дочь, доведенная до слез упреками матери, рассказала, что ее изнасиловали. И указала на виновника — ранее судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью безработного 39-летнего жителя поселка Арсеньево — Александра [имя изменено].

– Сашка этот не то чтобы злодей какой — так, понторез, как и Серёга, брат его, — рассказывают про мужчину арсеньевцы. — Они в 90-х лихо чудили, но потом вроде бы образумились — как Серого за убийство посадили. Беспределили, конечно, но особо не борзели. Могли в магазин зайти, взять что-нибудь и не расплатиться, прикрикнув, что они авторитеты, за ними стоят серьезные люди и платить — «не положняк». Верили в себя, в общем.

Александр при аресте отрицал обвинения, уверяя, что под него «копает полиция». А после того как при обыске у него дома обнаружили тротиловую шашку и вменили незаконное хранение взрывчатых веществ, начал писать жалобы на правоохранителей об угрозах и запугивании.

– Процесс над ним прошел довольно быстро — в декабре дело было передано в суд, а приговор вынесен уже в середине февраля 2020 года, — сообщает Myslo информированный источник. — Сами же заседания были довольно любопытными — начиная с того, что обвиняемый полностью отрицал вину, при этом утверждая, что спал с девочкой «по любви». Школьница же, ничуть не смущаясь, что в зале суда находится жена Александра — мать двоих его детей, говорила, что была влюблена в Сашу, но отчаянно сопротивлялась в их первый раз.

Отрицал Александр и факт владения тротиловой шашкой, заявляя, что она принадлежит его брату. По нашей информации, в ходе процесса он продолжал отпускать туманные намеки о неких уважаемых людях, стоящих за ним, и о том, что расквитается с теми, кто его «закрывает». В феврале 2020 года Александру вынесли приговор — 13 лет лишения свободы.

Александр и Сергей.

Милосердная Фемида и электрошоковые откровения

Апелляцию по этому делу спустя несколько месяцев рассматривал Тульский областной суд.

– Решение по апелляции оказалось несколько неожиданным, — продолжает наш источник. — Статью «Изнасилование» поменяли на «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и резко скостили срок. Вместо 13 лет Александр получил всего пять. Плюс штраф в 50 000 рублей. Чем вызвано такое снисхождение, учитывая непрерывный рост обвинительных приговоров, не совсем понятно.

А меньше чем через год, в мае 2021-го, в камере СИЗО оказался один из тех, кто «закрывал» Александра — подполковник Арсеньевского отдела полиции Сергей Г. Мужчине вменяют превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств. По версии следствия, в ходе допроса подозреваемого в краже Сергей Г. ударил его электрошокером.

– «Потерпевший» — ранее неоднократно судимый за грабежи местный парень, — делится наш источник. — Крутился в компании таких же приблатненных, среди которых был и Александр. И это наталкивает на определенные размышления, в свете его намеков о мести. Разумеется, без доказательств это останется всего лишь размышлениями.

Затишье перед сроком?

По информации Myslo, заявление на подполковника полиции написал 29-летний Юрий С. Мужчину задержали в конце прошлого года.

– Ночью 15 и 16 декабря обвиняемый приходил в один и тот же магазин, разбивал там окно и воровал спиртное. Свое поведение он объяснял тем, что имеет алкогольную зависимость, а круглосуточных магазинов в поселке нет. Вину признал частично — сообщил, что приходил в магазин лишь один раз и вторую кражу не совершал, решив явиться с повинной, — следует из обвинительного приговора.

Вина Юрия была доказана полностью [дома у него обнаружили украденное, а на камнях, которыми были разбиты окна магазина, — его отпечатки], и в марте этого года он получил 2 года исправительной колонии строгого режима. Незадолго до оглашения приговора, в феврале, Юрий неожиданно заявил, что в ходе обыска его ударили шокером. Изначально «били» его неустановленные лица, потом Сергей Г., а на одной из экспертиз он и вовсе сказал, что обжегся об батарею.

Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы в марте в отношении подполковника, участника боевых действий в Чечне, имеющего ряд наград и медалей, в том числе «За честь и мужество», возбудили два уголовных дела.

В настоящий момент расследование в отношении Сергея Г. находится в заключительной стадии и в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Юрий С.