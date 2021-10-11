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В Одоевском районе в автоаварии пострадали женщина и ребенок

В Одоевском районе в автоаварии пострадали женщина и ребенок

Медики приняли решение о госпитализации 2-летней девочки.

Днем 9 октября на выезде из Одоева произошло ДТП. По предварительной информации, 35-летний водитель Renault Symbol не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.
 
«Пострадали пассажиры автомобиля: женщина 1992 года рождения и девочка 2019 года рождения. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с различными травмами», — сообщили в УГИБДД.
 
По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 +1
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Место
Тульская областьОдоевский район
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