В Одоевском районе в автоаварии пострадали женщина и ребенок

Днем 9 октября на выезде из Одоева произошло ДТП. По предварительной информации, 35-летний водитель Renault Symbol не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет.

«Пострадали пассажиры автомобиля: женщина 1992 года рождения и девочка 2019 года рождения. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с различными травмами», — сообщили в УГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.