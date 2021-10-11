Кардиолог расскажет тулякам, как избежать тромбозов

Фото: venaprof.ru.

В соцсети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

13 октября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с тромбозами.

На вопросы жителей ответит врач-кардиолог городской больницы № 13 Татьяна Барабанова. Задать вопрос можно в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.