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Кардиолог расскажет тулякам, как избежать тромбозов
Фото: venaprof.ru.

Кардиолог расскажет тулякам, как избежать тромбозов

В соцсети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

13 октября в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с тромбозами.

На вопросы жителей ответит врач-кардиолог городской больницы № 13 Татьяна Барабанова. Задать вопрос можно в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

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