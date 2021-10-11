В Тульской области прошла облава на разыскиваемых преступников

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В УФСИН России по Тульской области подвели итоги второго этапа комплексного межгосударственного мероприятия «Розыск», которое проводилось для стабилизации оперативной обстановки, установления местонахождения и задержания разыскиваемых лиц.

В операции «Розыск» участвовали 92 сотрудника из УФСИН. За три дня они проверили 276 адресов, где могли находиться осужденные, находящиеся в розыске. Задержано 35 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний и разыскиваемых ФСИН. Кроме того, задержан один преступник, скрывавшийся от полиции.