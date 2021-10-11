новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошла облава на разыскиваемых преступников
Фото: vedtver.ru.

В Тульской области прошла облава на разыскиваемых преступников

В профилактическом мероприятии приняли участие 92 сотрудника регионального УФСИН.

В УФСИН России по Тульской области подвели итоги второго этапа комплексного межгосударственного мероприятия «Розыск», которое проводилось для стабилизации оперативной обстановки, установления местонахождения и задержания разыскиваемых лиц.

В операции «Розыск» участвовали 92 сотрудника из УФСИН. За три дня они проверили 276 адресов, где могли находиться осужденные, находящиеся в розыске. Задержано 35 человек, уклоняющихся от уголовных наказаний и разыскиваемых ФСИН. Кроме того, задержан один преступник, скрывавшийся от полиции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областипрофилактическое мероприятие Розыскфедеральный розыск
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут бесплатные тренинги для родителей подростков
В Туле пройдут бесплатные тренинги для родителей подростков
Кардиолог расскажет тулякам, как избежать тромбозов
Кардиолог расскажет тулякам, как избежать тромбозов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.