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Какие тульские УК не справились со стартом отопительного сезона: список
Фото из архива Myslo.

Какие тульские УК не справились со стартом отопительного сезона: список

В городской администрации проанализировали обращения, поступившие на профильную горячую линию.

В этом году отопительный сезон в Туле начался 16 сентября. Для решения возникающих вопросов в городской администрации работали горячие линии. После анализа поступивших обращений были выявлены управляющие компании, работа которых вызвала больше всего нареканий у жителей. Публикуем список:

  • ООО «Жилцентр»,
  • ООО «Чистый город»,
  • ООО «НКП»,
  • ООО «Евросити»,
  • ООО «Арсенал»,
  • ООО «УК «ТЭК»,
  • ООО «УК «Центральная»,
  • ООО «Темп»,
  • ООО «УК «Ресурс».

Решить проблемы удалось только после вмешательства областной Госжилинспекции и администрации Тулы. Сейчас подача тепла по проблемным адресам возобновлена. Вопросы, связанные с отоплением, находятся на особом контроле у городских властей.

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