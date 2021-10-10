Фото из архива Myslo.
Какие тульские УК не справились со стартом отопительного сезона: список
В городской администрации проанализировали обращения, поступившие на профильную горячую линию.
В этом году отопительный сезон в Туле начался 16 сентября. Для решения возникающих вопросов в городской администрации работали горячие линии. После анализа поступивших обращений были выявлены управляющие компании, работа которых вызвала больше всего нареканий у жителей. Публикуем список:
- ООО «Жилцентр»,
- ООО «Чистый город»,
- ООО «НКП»,
- ООО «Евросити»,
- ООО «Арсенал»,
- ООО «УК «ТЭК»,
- ООО «УК «Центральная»,
- ООО «Темп»,
- ООО «УК «Ресурс».
Решить проблемы удалось только после вмешательства областной Госжилинспекции и администрации Тулы. Сейчас подача тепла по проблемным адресам возобновлена. Вопросы, связанные с отоплением, находятся на особом контроле у городских властей.
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