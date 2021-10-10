Какие тульские УК не справились со стартом отопительного сезона: список

Фото из архива Myslo.

В этом году отопительный сезон в Туле начался 16 сентября. Для решения возникающих вопросов в городской администрации работали горячие линии. После анализа поступивших обращений были выявлены управляющие компании, работа которых вызвала больше всего нареканий у жителей. Публикуем список:

ООО «Жилцентр»,

ООО «Чистый город»,

ООО «НКП»,

ООО «Евросити»,

ООО «Арсенал»,

ООО «УК «ТЭК»,

ООО «УК «Центральная»,

ООО «Темп»,

ООО «УК «Ресурс».

Решить проблемы удалось только после вмешательства областной Госжилинспекции и администрации Тулы. Сейчас подача тепла по проблемным адресам возобновлена. Вопросы, связанные с отоплением, находятся на особом контроле у городских властей.