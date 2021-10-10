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В Тульской области пройдут тренинги для молодоженов: расписание на октябрь
Фото: zagsi.tularegion.ru.

В Тульской области пройдут тренинги для молодоженов: расписание на октябрь

Необходима предварительная запись.

Подготовиться к будущей семейной жизни, развить внутрисемейные коммуникации и научиться разрешать семейные конфликты можно на тренингах «Готов к семейной жизни», которые проводят специалисты Тульского областного центра социальной помощи семье и детям на базе региональных органов ЗАГС.

Во время мини-лекции будущие супруги познакомятся с секретами построения психологически здоровых семейных отношений и узнают о динамике их развития. Количество участников ограничено – до 16 человек, рекомендуется участвовать парами. Полученные знания помогут создать крепкую и дружную семью. В октябре тренинги пройдут по адресам:

  • 23 октября – Киреевск, ул. Толстого, 30, тел. 8 (48754) 6-25-61,
  • 27 октября – Тула, ул. Советская, 47, тел. 24-98-82,
  • 29 октября – Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4, тел. 8 (48746) 5-45-52,
  • 30 октября – Богородицк, ул. Коммунаров, 61, тел. 8 (48761) 2-15-51,
  • 30 октября – Щекино, ул. Советская, 26, тел. 8 (48751) 5-43-44.

Участие в тренингах бесплатное, но необходима предварительная запись по указанным телефонам.

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Тульская область
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