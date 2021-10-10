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Язвенный порошок в нос и прививательные перья: тульские музейщики рассказали, как появились первые прививки
Коллекции ТИАМ: tiam-tula.ru/collections/

Язвенный порошок в нос и прививательные перья: тульские музейщики рассказали, как появились первые прививки

В ТИАМе рассказали об истории прививок.

Прививка появилась в арсенале европейской медицины около трех веков назад.
 
С той же поры само использование этого метода и появление новых прививок вызывало острые общественные, научные и религиозные споры. В этом смысле споры вокруг вакцинации от COVID-19 лишь продолжают эту длинную историю.
 
Первым средством, дающим пожизненную защиту от одной из опаснейших болезней в истории человечества, в Европе оказалась прививка от чёрной оспы. Ее стали делать с 1718 года в Англии. Эпидемии оспы в среднем уносили более 100 тысяч человек в год. Прививка от оспы была способом остановить опасные потери населения
 
Одним из центральных эпизодов этой истории стала прививка от оспы, сделанная Екатерине II и наследнику российского престола Павлу Петровичу в 1768 году.

На фото оспопрививательные перья, в упаковке 100 шт. СССР, Москва, 1971 г.
 
Изначально способы оспопрививания были достаточно примитивными.
Например, в Китае порошок из язвенной корки вдували в нос. В Османской империи делали надрез на коже и помещали в него корку или жидкость. В науке этот способ прививания получил название вариоляции (от variola — латинского названия оспы).
 
К концу XVIII века в столице российской империи уже можно было найти возможность предохраниться от болезни представителю любого сословия. Места, где делали прививки, назывались оспенными домами.
 
Вскоре вариоляцию заменили более безопасной и практичной процедурой. Средство получило название «вакцина» Дженнера (от vacca — одного из названий коровы на латыни). Первые образцы вакцины были присланы в Россию в 1801 году.
 
Долгое время вакцина оставалась единственным в своем роде средством, а оспа — единственной болезнью, от которой можно было спастись, делая прививки.
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вчера, в 21:30 0
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