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11 октября часть Тулы останется без света из-за плановых работ
Об этом сообщают Тульские городские электрические сети.
В соответствии с графиком работ, 11 октября с 9.00 будут обесточены следующие адреса:
- ул. М. Горького, 14, 16, 33
- пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1, к.2, к. 3, к. 4, к. 5
- ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 50
- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64
- ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
- Мясново: ул. Моторная, 48-64 (чётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а; 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а; 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.); ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34, 32-а
- ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.); Хлебная пл., 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а
- ул. 1-я Криволученская, 28-53; ул. 2-я Криволученская, 22-45; ул. 3-я Криволученская, 18-28 (чётн.), 7-31 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 10-28 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в; СТН "Медик"
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.), 40-а, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 1-а, 4-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б; ул. 1-я Криволученская, 1, 3; 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул.Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.)
- ул. Горсовета, 4.
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