Била и издевалась: тулячка отправилась в колонию за жестокое обращение с годовалой дочкой

Женщина настолько сильно избила свою дочь, что малышку забрали в реанимацию.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней женщины. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением.

Установлено, что с февраля по апрель 2021 года тулячка, являясь матерью ребенка 2020 года рождения, неоднократно подвергала дочь физическому и психологическому насилию, наносила ей множественные удары по телу и голове.

В апреле 2021 года соседи вызвали полицейских. Те приехали на вызов вместе с участковой медсестрой и обнаружили у ребенка множественные травмы.

Девочку изъяли у матери и госпитализировали в реанимацию Ваныкинской больницы.

Известно, что женщина ранее уже была лишена родительских прав в отношении двух детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, женщина полностью признала свою вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, малышка находится в государственном учреждении здравоохранения, где ей оказывается необходимая помощь.

Мать также привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Вопрос возможности лишения женщины родительских прав находится на контроле в прокуратуре.