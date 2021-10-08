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Била и издевалась: тулячка отправилась в колонию за жестокое обращение с годовалой дочкой

Била и издевалась: тулячка отправилась в колонию за жестокое обращение с годовалой дочкой

Женщина настолько сильно избила свою дочь, что малышку забрали в реанимацию.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней женщины. Она признана виновной в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением.
 
Установлено, что с февраля по апрель 2021 года тулячка, являясь матерью ребенка 2020 года рождения, неоднократно подвергала дочь физическому и психологическому насилию, наносила ей множественные удары по телу и голове.
 
В апреле 2021 года соседи вызвали полицейских. Те приехали на вызов вместе с участковой медсестрой и обнаружили у ребенка множественные травмы.
Девочку изъяли у матери и госпитализировали в реанимацию Ваныкинской больницы.
Известно, что женщина ранее уже была лишена родительских прав в отношении двух детей.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, женщина полностью признала свою вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
 
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, малышка находится в государственном учреждении здравоохранения, где ей оказывается необходимая помощь.
 
Мать также привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.
 
Вопрос возможности лишения женщины родительских прав находится на контроле в прокуратуре.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
8 октября, в 18:05 +4
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