Почта в тульском селе Молчаново переехала в новое здание

Последние 60 лет почта находилась в старом здании, которое с годами пришло в негодность.

Почтовое отделение в селе Молчаново Каменецкого района Тульской области переехало в новое здание по адресу: с. Молчаново, ул. Центральная, 17.

Отделение оказывает весь перечень почтовых услуг, оборудовано всем кассовым терминалом, компьютером с выходом в интернет и оргтехникой. Отделение обслуживает более 400 человек, среди которых более 108 пенсионеров.

Почтовое отделение в сельской местности играет жизненно важную роль, ведь основная часть жителей — люди старшего поколения. На почте они получают пенсию, отправляют письма и посылки.

В отделении предусмотрена безналичная форма оплаты услуг. Кроме того, почтовое отделение оборудовано специальным pos-терминалом, с помощью которого жители могут снять наличные средства с банковской карты любого банка или пополнить карту в случае необходимости. При этом операции по снятию и внесению наличных средств по карте Почта Банка комиссией не облагаются, по иным картам взимается комиссия. Это обеспечивает доступ жителей небольших населенных пунктов к финансовым услугам.

Почтовое отделение будет работать по графику: вторник, четверг — суббота с 9.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 (воскресенье, среда и понедельник — выходной).