новости
новости
Регистрация
Почта в тульском селе Молчаново переехала в новое здание

Почта в тульском селе Молчаново переехала в новое здание

Последние 60 лет почта находилась в старом здании, которое с годами пришло в негодность.

Почтовое отделение в селе Молчаново Каменецкого района Тульской области переехало в новое здание по адресу: с. Молчаново, ул. Центральная, 17.

Отделение оказывает весь перечень почтовых услуг, оборудовано всем кассовым терминалом, компьютером с выходом в интернет и оргтехникой. Отделение обслуживает более 400 человек, среди которых более 108 пенсионеров.

Почтовое отделение в сельской местности играет жизненно важную роль, ведь основная часть жителей — люди старшего поколения. На почте они получают пенсию, отправляют письма и посылки.

В отделении предусмотрена безналичная форма оплаты услуг. Кроме того, почтовое отделение оборудовано специальным pos-терминалом, с помощью которого жители могут снять наличные средства с банковской карты любого банка или пополнить карту в случае необходимости. При этом операции по снятию и внесению наличных средств по карте Почта Банка комиссией не облагаются, по иным картам взимается комиссия. Это обеспечивает доступ жителей небольших населенных пунктов к финансовым услугам.

Почтовое отделение будет работать по графику: вторник, четверг — суббота с 9.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 (воскресенье, среда и понедельник — выходной).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
8 октября, в 21:07 +6
Другие статьи по темам
Событие
почтановое здание
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В АО «Щекиноазот» запустили производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год
В АО «Щекиноазот» запустили производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год
Самой молодой невестой в сентябре стала 15-летняя тулячка
Самой молодой невестой в сентябре стала 15-летняя тулячка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.