Стрельцов ждут новые успешные проекты, а Овнам надо беречь доверие партнера

Овен (21.03−20.04): Период энергии, динамики и новых свершений. Вас ждут перемены и шансы заявить о себе. Дерзайте, но не забывайте о балансе между личным и работой — сильный напор рискует привести к усталости.

Про деньги. Финансы радуют: возможно повышение зарплаты или внезапные бонусы. Однако импульсивные покупки могут подпортить бюджет. Обратите внимание на долгосрочные вложения и избегайте сомнительных сделок.

Про любовь и интим. Во взаимоотношениях — яркость и страсть. Овны проявляют инициативу, но порой слишком поспешны. Важно быть внимательнее к чувствам партнера, поддерживать его и беречь доверие. Желания накаляются! Идеальный момент для экспериментов, но важно учитывать не только свои, но и чужие желания. Искренний разговор перед началом позитивно скажется на близости.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 24.





Телец (21.04−21.05): Период устойчивости и созидания. Усилия принесут плоды, если не торопить события. Наберитесь терпения! Отличное время для учебы, планирования семьи или налаживания быта.

Про деньги. Финансовые поступления стабильны, возможно, появится новый источник дохода. Хорошее время для инвестиций, крупных покупок, обновления дома.

Про любовь и интим. В любви — тепло и стабильность. Ожидайте поддержки и нежности. Тем, кто в поиске, совет: будьте открыты для новых знакомств, не бойтесь проявлять симпатию. Чувственность выходит на первый план: важна атмосфера, уют, тактильные ощущения.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Движение, встречи, интересные знакомства ждут Близнецов на этой неделе. Придется многое решать на ходу. Возможен внезапный успех в новом деле или творческих начинаниях.

Про деньги. Финансовые возможности разнообразны. Будьте внимательны к документам и цифровым платежам. Не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия, вам не удастся избежать авантюр.

Про любовь и интим. Флирт, игра, легкость — ключевое в любви. Одиноким Близнецам будет просто познакомиться и влюбиться, а в паре важно искать новые темы для разговоров и развлечений. Время открытости! Новое восхищает, появится желание попробовать что-то свежее. Главное — обсуждать все и слушать друг друга.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.

Рак (22.06−22.07): Период душевного равновесия и заботы о доме и домашних. Обостряется интуиция, хочется больше времени посвящать семье. Возможны решения, меняющие ваш быт к лучшему.

Про деньги. Финансовые вопросы решаются при участии близких, возможны совместные семейные покупки. Не стоит брать на себя все траты — обсуждайте бюджет.

Про любовь и интим. В любви на первом плане — нежность, доверие, забота. Хорошо чувствовать поддержку и приходить за советом к партнеру. Одиноким Ракам пора осмотреться — кто-то из окружения давно вами интересуется. Интим мягкий, наполненный нежностью и эмоциями. Желателен уют и спокойная атмосфера; спонтанные моменты возможны, если вы доверяете друг другу.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Звезды на вашей стороне — Львов ждет период достижений и признания. Главные качества — уверенность и открытость новым возможностям. Остерегайтесь конфликтов на почве амбиций.

Про деньги. Финансы на подъеме, есть шанс получить заслуженные бонусы. Будьте внимательны с тратами — покупайте то, что принесёт удовольствие и развитие.

Про любовь и интим. В отношениях всплеск эмоций, страсть, желание быть лидером. Проявите щедрость и романтику, это особенно укрепит ваши узы. Одинокие Львы тоже будут блистать — вас заметят. Время пробовать новое, устраивать сюрпризы, но не забывайте о желаниях партнера.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): Время порядка и планирования. Идеально заниматься учебой, саморазвитием, очень важно обязательно завершать начатое. Успех принесут аккуратность и внимание к деталям.

Про деньги. Стабильность ждет Дев, и это очень приятно. Возможны неожиданные расходы на здоровье, работу, бытовые нужды. Рациональный подход поможет избежать финансовых авралов.

Про любовь и интим. Чувства проявляются делами, заботой, вниманием к мелочам. Не стоит много анализировать — дайте эмоциям проявиться. Одиноким Девам стоит завести общие дела с объектом их симпатии. Время нежности, тонких игр, усиливающих близость.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 18.

Весы (24.09−23.10): Период поиска баланса. Весы успешно решают споры, находят компромиссы, улучшают отношения с окружающими. Подходящее время для творчества и обновления имиджа. Может, новая стрижка?

Про деньги. Финансы требуют аккуратности: следите за расходами, не берите в долг. Возможны подарки от друзей или приятные бонусы от покупок.

Про любовь и интим. Отношения порадуют гармонией и взаимопониманием. Если что-то тревожит — лучше поговорить мирно, решить все через диалог. Романтика, нежность, больше совместных приятных мелочей. Атмосфера играет большую роль, создайте красоту в деталях.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Скорпион (24.10−22.11): Период внутренней трансформации. Возможны новые открытия, сильные переживания, стремление к изменению среды и себя. Не бойтесь деструктивного — за этим прячется шанс получить опыт.

Про деньги. Возможны доходы из неожиданных источников или от реализации скрытых проектов. Совет — не озвучивайте свои идеи наперед. Как счастье любит тишину, так и денежные операции!

Про любовь и интим. Страсти кипят, желания сильны, отношения яркие. Возможна ревность, но если доверяете — напротив, связь станет только крепче. Взрывные эмоции, тяга к экспериментам. Важно откровенно обсуждать желания, не закрываться друг от друга.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 22.

Стрелец (23.11−21.12): Время новых целей, расширения горизонтов, обучения, путешествий. Могут появиться предложения, от которых сложно отказаться.

Про деньги. Бюджет растёт за счёт новых проектов, есть шанс неплохо заработать на хобби. Однако избегайте рисков и азартных инвестиций.

Про любовь и интим. Возможны внезапные знакомства, развитие романтических отношений на расстоянии. В паре — пора обновить совместные впечатления, устроить маленькое приключение или выезд. Желание открывать новое выше среднего! Вас привлекает всё необычное; главное — договориться с партнером.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 20.

Козерог (22.12−20.01): Период требовательности, труда, подготовки к важным изменениям. Успех возможен в работе и личных проектах, если не забывать отдыхать.

Про деньги. Финансы стабильны, возможно поступление от старых задумок, о которых вы уже и не помните. Хорошее время закрыть кредиты, долговые вопросы.

Про любовь и интим. В отношениях возможны проверки на прочность. Одиночки могут встретить близкого по духу человека. У Козерогов проявится тяга к стабильности, важна преданность и доверие. Нововведения возможны постепенно, через обсуждение.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 24.





Водолей (21.01−19.02): Неделя перемен, свежих идей, неожиданных предложений. Не бойтесь отличаться от других! Время отлично подходит для творчества, необычных решений, укрепления дружбы. Так что собирайте друзей на огонек.

Про деньги. Возможны неожиданные доходы, выгодные сделки. Контролируйте расходы: спонтанные траты могут выбить из колеи.

Про любовь и интим. В отношениях оригинальность на первом месте. Не разрушайте старое ради новых капризов, цените тех, кто рядом, и не бойтесь раскрыться. Новизна, эксперименты и общие фантазии. Все, что выходит за рамки привычного — ваше!

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Спокойствие, гармония, самопознание ждут Рыб. Хорошо заниматься творчеством, помогать другим, покопаться в себе.

Про деньги. Финансы достаточно стабильны, важно остерегаться иллюзий и обещаний без гарантий. Приятные сюрпризы и небольшие подарки порадуют Рыб в выходные.

Про любовь и интим. В отношениях важны эмоциональная близость и забота, а еще душевный контакт, романтика, совместные воспоминания. Мягкий, чувственный период. Нужно больше говорить о чувствах, не спешить, устраивать приятные сюрпризы друг для друга.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.