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На реставрацию мраморных ангелов со Всехсвятского кладбища неизвестный перечислил 147 тысяч рублей

На реставрацию мраморных ангелов со Всехсвятского кладбища неизвестный перечислил 147 тысяч рублей

Сбор средств завершен.

Ранее Myslo сообщал, что Тульский историко-архитектурный музей и фонд «Внимание» собирают средства на реставрацию мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище. На эти работы требовалось 180 тысяч рублей.

На днях фонд объявил о завершении денежного сбора.
 
- Крупный жертвователь перечислил 147 тысяч рублей, необходимых для закрытия сбора. Благодарим его и всех, кто принял участие! — говорится в сообщении фонда.
 
Кто именно помог такой крупной суммой, не раскрывается.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +3
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