На реставрацию мраморных ангелов со Всехсвятского кладбища неизвестный перечислил 147 тысяч рублей

Ранее Myslo сообщал, что Тульский историко-архитектурный музей и фонд «Внимание» собирают средства на реставрацию мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище. На эти работы требовалось 180 тысяч рублей.

На днях фонд объявил о завершении денежного сбора.

- Крупный жертвователь перечислил 147 тысяч рублей, необходимых для закрытия сбора. Благодарим его и всех, кто принял участие! — говорится в сообщении фонда.

Кто именно помог такой крупной суммой, не раскрывается.