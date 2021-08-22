На реставрацию мраморных ангелов со Всехсвятского кладбища неизвестный перечислил 147 тысяч рублей
Сбор средств завершен.
Ранее Myslo сообщал, что Тульский историко-архитектурный музей и фонд «Внимание» собирают средства на реставрацию мраморных ангелов на Всехсвятском кладбище. На эти работы требовалось 180 тысяч рублей.
На днях фонд объявил о завершении денежного сбора.
- Крупный жертвователь перечислил 147 тысяч рублей, необходимых для закрытия сбора. Благодарим его и всех, кто принял участие! — говорится в сообщении фонда.
Кто именно помог такой крупной суммой, не раскрывается.
Другие статьи по темам
Место