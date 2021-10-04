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В Тульской области усилили дезинфекцию общественного транспорта
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области усилили дезинфекцию общественного транспорта

В этой работе задействованы сотрудники МЧС, военнослужащие и сотрудники компаний-перевозчиков.

По поручению Алексея Дюмина с 28 июня в Тульской области проводится дезинфекционная обработка коммерческого и муниципального транспорта. В ней задействованы сотрудники МЧС, Управления противопожарной службы, военнослужащие и бригады муниципальных перевозчиков. Обработка проводится перед выходом машины на маршрут и между рейсами.

Сотрудники Тульской областной поисково-спасательной службы ежедневно обрабатывают салоны и ручки дверей коммерческого транспорта на конечных остановках на ул. Маргелова, у Тульской детской областной клинической больницы и на Малых Гончарах. В течение дня бригада перемещается согласно графику.

– В расчет спасателей входят два сотрудника с ранцевыми установками для обработки. Для этого используется специальный хлорный раствор, безопасный для человека. На обработку до 90 единиц транспорта в течение дня требуется около 40 литров раствора, – рассказал начальник Управления противопожарной службы Андрей Романченко.

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Тула
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