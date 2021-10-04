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Тульские спасатели обезвредили взрывоопасный арсенал времен войны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели обезвредили взрывоопасный арсенал времен войны

Артиллерийский снаряд и минометные мины были найдены в Большой Туле и Щекинском районе.

Сотрудники регионального Управления противопожарной службы обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76 мм и шесть минометных мин калибром 50 мм.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены рядом с д. Большая Еловая в Туле и возле пос. Южный Щекинского района. Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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Большая ТулаЩекинский район
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