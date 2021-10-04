Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Тульские спасатели обезвредили взрывоопасный арсенал времен войны
Артиллерийский снаряд и минометные мины были найдены в Большой Туле и Щекинском районе.
Сотрудники регионального Управления противопожарной службы обезвредили артиллерийский снаряд калибром 76 мм и шесть минометных мин калибром 50 мм.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены рядом с д. Большая Еловая в Туле и возле пос. Южный Щекинского района. Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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