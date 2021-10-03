Сквер, посвященный 80-летию обороны Тулы, благоустроят в начале ноября

В Туле продолжается благоустройство сквера, посвященного 80-летию обороны города. Общественное пространство обустраивают на проспекте Ленина рядом со спортивным корпусом Тульского государственного университета.

О ходе работ рассказала начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева. По ее словам, основные работы идут в графике.

Подрядчик приступил к монтажу малых архитектурных форм и мультимедийной мемориальной стены, на которой будут транслировать фотографии и имена защитников Родины.

На следующей неделе планируют начать укладку тротуарной плитки, прокладку кабелей электроснабжения, освещения. Сдача объекта намечена на начало ноября.

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