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Как защитить пожилых родственников от аферистов: советы Банка России
Расскажите об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам!
1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Эксперты Банка России предлагают в этот день уделить особое внимание мамам и папам, бабушкам и дедушкам.
По статистике, именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Специалисты напоминают о самых распространенных схемах обмана. А вы можете рассказать о них своим близким.
Больше информации о том, как не стать жертвой мошенников, вы можете узнать на портале финансовой культуры fincult.info.
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