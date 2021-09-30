Как защитить пожилых родственников от аферистов: советы Банка России

Изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay.

Расскажите об этом своим родителям, бабушкам и дедушкам!

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Эксперты Банка России предлагают в этот день уделить особое внимание мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

По статистике, именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Специалисты напоминают о самых распространенных схемах обмана. А вы можете рассказать о них своим близким.

Больше информации о том, как не стать жертвой мошенников, вы можете узнать на портале финансовой культуры fincult.info.