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В Новомосковске грабитель напал на 17-летнюю девушку

В Новомосковске грабитель напал на 17-летнюю девушку

Он отобрал у нее сумку и убежал.

Накануне вечером в Новомосковске на ул. Дружбы грабитель напал на 17-летнюю девушку. Он похитил сумку с имуществом и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

– Для раскрытия противоправного деяния полицейские проводили комплекс оперативных мероприятий, изучали записи камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Проделанная работа позволила предположить, что к грабежу может быть причастен 38-летний неработающий ранее судимый местный житель, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:09 0
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