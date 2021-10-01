В Новомосковске грабитель напал на 17-летнюю девушку

Он отобрал у нее сумку и убежал.

Накануне вечером в Новомосковске на ул. Дружбы грабитель напал на 17-летнюю девушку. Он похитил сумку с имуществом и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

– Для раскрытия противоправного деяния полицейские проводили комплекс оперативных мероприятий, изучали записи камер видеонаблюдения вблизи места происшествия. Проделанная работа позволила предположить, что к грабежу может быть причастен 38-летний неработающий ранее судимый местный житель, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.