У Тулы появится город-побратим в Индонезии

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В ТулГУ состоялась встреча представителей администрации города, правительства Тульской области и руководства ТулГУ с членами иностранной делегации.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подписанием договора о побратимстве и меморандума о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрациями двух городов, а также с образовательными программами и обменом студентами.

В ходе встречи заместитель главы дипломатической миссии Азис Нурвахьюди сообщил, что в первый раз посетил Тулу в 2019 году. Он родился в Магеланге и очень бы хотел, чтобы эти два города стали побратимами.

Индонезийская сторона заинтересована в сотрудничестве Государственного университета Тидар с ТулГУ. Участники встречи обсудили процедуру установления побратимских отношений, договорились провести онлайн-встречи мэров Тулы и Магеланга, а также ректоров вузов потенциальных городов-побратимов в присутствии Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индонезия в России.