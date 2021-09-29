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В Туле на ул. Кутузова изменили режим работы светофора
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В Туле на ул. Кутузова изменили режим работы светофора

Об этом рассказали в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

Для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности в районе дома № 102 по ул. Кутузова (вход в Пролетарский парк) изменен режим работы светофорного объекта.

– С 29 сентября на данном светофоре пешеходная фаза вызывается посредством нажатия на кнопку, расположенную на стойке светофорного объекта, — сообщает пресс-служба администрации Тулы.

 
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