Пациент Узловской районной больницы пожаловался на кашу с червями

Гневный пост от пациента Узловской районной больницы опубликован сегодня в группе «Узловая | Слухи».

«Отвратительно, ужасная история. Очень хочется спросить главврача Узловской больницы по ул. Беклемищева Овечко С. Л.: скажите, пожалуйста, куда деваются деньги, которые выделяются на питание больным людям? И Вы лично сами это будете есть?» – написал пациент анонимно.

В комментариях мнения разделились: одни уверены, что эта информация – вброс, ибо по размещенному фото нельзя точно сказать, где именно сделано оно – в стенах больницы или где-то еще. Другие говорят, что в больнице действительно с питанием дела обстоят не очень.

В министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка работы пищеблока медучреждения. По ее окончании уже можно будет говорить о каких-либо выводах.