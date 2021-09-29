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Пациент Узловской районной больницы пожаловался на кашу с червями

Пациент Узловской районной больницы пожаловался на кашу с червями

Он предлагает главному врачу отведать кашу самому.

Гневный пост от пациента Узловской районной больницы опубликован сегодня в группе «Узловая | Слухи».

«Отвратительно, ужасная история. Очень хочется спросить главврача Узловской больницы по ул. Беклемищева Овечко С. Л.: скажите, пожалуйста, куда деваются деньги, которые выделяются на питание больным людям? И Вы лично сами это будете есть?» – написал пациент анонимно. 

В комментариях мнения разделились: одни уверены, что эта информация – вброс, ибо по размещенному фото нельзя точно сказать, где именно сделано оно – в стенах больницы или где-то еще. Другие говорят, что в больнице действительно с питанием дела обстоят не очень.

В министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка работы пищеблока медучреждения. По ее окончании уже можно будет говорить о каких-либо выводах.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:11 0
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каша с червями
Место
УзловаяТульская область
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