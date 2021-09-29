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Общественная палата организовала патриотическое мероприятие «Связь времен и поколений»

Общественная палата организовала патриотическое мероприятие «Связь времен и поколений»

На встрече юнармейцы и студенты колледжа полиции смогли пообщаться с ветераном.

28 сентября в Доме дворянского Собрания прошло мероприятие, которое получило название «Связь времен и поколений» и состоялось по инициативе члена Общественной палаты Тульской области Игоря Крюкова. Мероприятие безоговорочно поддержали руководитель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина и все члены Общественной палаты. 

С юбилеем поздравляли ветерана Великой Отечественной войны Лидию Глухову. Легендарной разведчице исполнилось 95 лет. Приписав себе один год, уроженка Ефремова ушла на фронт в 16 лет: воевала и в санитарном батальоне, и в разведывательной роте, неоднократно была тяжело ранена. Участвовала в боях у берегов Балтийского моря ровно за месяц до Победы. Лидия Михайловна удостоена орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, боевыми и юбилейными медалями. 

Поздравление ветеранов является важным направлением в подготовке к предстоящему празднованию 80-летия обороны Тулы. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила ветерана, зачитав поздравительный адрес губернатора, и вручила памятный подарок.

На встрече юнармейцы и студенты колледжа полиции смогли пообщаться с ветераном.

Напомним в этом году областная столица отмечает сразу две круглые даты – 80-ю годовщину обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летие присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

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