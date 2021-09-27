Регионы получат 287,8 млрд рублей на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В ближайшие три года из федерального бюджета на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения направят 287,8 млрд рублей. Масштабные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«До 2024 года мы планируем направить регионам 200 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще 87,8 млрд — для строительства 121 путепровода», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Начиная с 2019 года в рамках нацпроекта ведется строительство и реконструкция мостов и путепроводов. Работы завершены на региональных и местных капиталоемких объектах, в их числе и II очередь Восточного обвода в Туле.

Как напоминает пресс-служба регионального правительства, в рамках программы «Развитие транспортной системы» Правительство РФ выделило Тульской области 265 млн рублей на реконструкцию Баташевского и Демидовского мостов в Туле.