Тульская полиция раскрыла две «пьяные» кражи за сутки

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Злоумышленники пользовались тем, что потерпевшие не могли контролировать обстановку.

В двух районах Тульской области за сутки раскрыты кражи, совершенные после совместного распития алкоголя. В обоих случаях злоумышленники воспользовались тем, что законные владельцы имущества были пьяны и не могли контролировать обстановку.

Первый случай произошел в Северо-Задонске. 23-летний ранее судимый мужчина поздним вечером выпивал в компании 43-летней знакомой. Когда он ушел, женщина не смогла найти свой мобильник и обратилась в полицию. Подозреваемого нашли очень быстро, и тот признался в краже. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Второе преступление раскрыли в Узловой. Там 57-летний мужчина выпивал со своим приятелем. Когда гость ушел, потерпевший обнаружил пропажу банковской карты.

«Полицейские изобличили в краже 49-летнего неработающего ранее судимого местного жителя. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.