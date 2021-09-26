За минувши сутки в Тульской области выявлено 116 новых случаев коронавируса

За этот же период умерли 9 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 116 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 9 пациентов с COVID-19.

Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 54 140, а число умерших людей с коронавирусом составляет 2 977.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.