За минувши сутки в Тульской области выявлено 116 новых случаев коронавируса
За этот же период умерли 9 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 116 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 9 пациентов с COVID-19.
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 54 140, а число умерших людей с коронавирусом составляет 2 977.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.
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