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В части домов в центре Тулы отключили холодную воду
Изображение Mikes-Photography с сайта Pixabay

В части домов в центре Тулы отключили холодную воду

Это связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Каминского.

По данным АО «Тулагорводоканал», с утра 26 сентября и до окончания аварийных работ прекращена подача холодной воды о ряду адресов в центре Тулы:
 
  • ул. Тургеневская д.д. 13, 13а;
  • ул. Каминского д.д. 5, 6, 7, 9;
  • ул. Жуковского д.д. 5, 9, 13;
  • частный сектор: ул. Каминского, ул. Тургеневская (от ул. Пушкинской до ул. Советской), ул. Жуковского (от ул. Пушкинской до ул. Советской).
Аварийно-восстановительные работы проводятся в районе дома № 6 по ул. Каминского. По окончании ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:33 +4
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Место
Тула
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