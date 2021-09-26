В части домов в центре Тулы отключили холодную воду

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Это связано с аварийно-восстановительными работами на ул. Каминского.

По данным АО «Тулагорводоканал», с утра 26 сентября и до окончания аварийных работ прекращена подача холодной воды о ряду адресов в центре Тулы:

ул. Тургеневская д.д. 13, 13а;

ул. Каминского д.д. 5, 6, 7, 9;

ул. Жуковского д.д. 5, 9, 13;

частный сектор: ул. Каминского, ул. Тургеневская (от ул. Пушкинской до ул. Советской), ул. Жуковского (от ул. Пушкинской до ул. Советской).

Аварийно-восстановительные работы проводятся в районе дома № 6 по ул. Каминского. По окончании ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.