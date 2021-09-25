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«Накажи автохама»: и снова про выезд на встречку

«Накажи автохама»: и снова про выезд на встречку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Наш подписчик прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как водитель Hyundai i30 грубо нарушил правила дорожного движения. Он пересек сплошную линию разметки и совершил обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен».
 

«М-2, Подъезд к Туле, 31-й км на, немного не доезжая Воронки. Координаты 54.087476, 37.546248. В ГИБДД тоже послал», — сообщил автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:55 +2
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