Алексей Дюмин принял участие во встрече Владимира Путина с избранными главами регионов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 сентября Президент России Владимир Путин встретился с руководителями политических партий и избранными главами субъектов РФ.

Владимир Путин поздравил глав регионов с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Президент поручил им держать под личным контролем реализацию национальных проектов, борьбу с пандемией и вопросы занятости, а также призвал их и их подчиненных постоянно быть в контакте с людьми.

Во встрече принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что жители региона в очередной раз оказали доверие политике, проводимой руководством страны, и лично Президенту.

- Это результат Вашего личного участия, внимания к каждому субъекту и курса на развитие страны, – сказал губернатор.

Он поблагодарил жителей Тульской области за их неравнодушие и активное участие в жизни региона и страны в целом.

Глава региона отметил, что задачи, поставленные в национальных проектах и национальных целях развития страны, понятны. Они положены в основу Программы развития Тульской области до 2026 года и будут выполнены в полном объеме.

Алексей Дюмин напомнил, что во время встречи с Президентом 14 сентября обозначил ряд важных вопросов. По поручению Владимира Путина они уже плотно прорабатываются с зампредами в правительстве РФ и с профильными министрами.

- Хочу поблагодарить Вас, Правительство Российской Федерации за начало активной работы. Уверен, что все обозначенные вопросы будут поэтапно решены, – подчеркнул губернатор.

Также в рамках подготовки к встрече с Владимиром Путиным глава региона провел ряд рабочих встреч. Одну из них – с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Алексей Дюмин обсудил с ней пилотные проекты АСИ, по которым регион сотрудничает с агентством.

На встрече с первым заместителем председателя Cоюза машиностроителей России Владимиром Гутеневым речь шла о взаимодействии, в частности, на площадке комиссии Госсовета «Промышленность».