новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин принял участие во встрече Владимира Путина с избранными главами регионов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин принял участие во встрече Владимира Путина с избранными главами регионов

Встреча прошла в формате видеоконференции.

25 сентября Президент России Владимир Путин встретился с руководителями политических партий и избранными главами субъектов РФ.

Владимир Путин поздравил глав регионов с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. Президент поручил им держать под личным контролем реализацию национальных проектов, борьбу с пандемией и вопросы занятости, а также призвал их и их подчиненных постоянно быть в контакте с людьми.

Во встрече принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что жители региона в очередной раз оказали доверие политике, проводимой руководством страны, и лично Президенту.

- Это результат Вашего личного участия, внимания к каждому субъекту и курса на развитие страны, – сказал губернатор.

Он поблагодарил жителей Тульской области за их неравнодушие и активное участие в жизни региона и страны в целом.

Глава региона отметил, что задачи, поставленные в национальных проектах и национальных целях развития страны, понятны. Они положены в основу Программы развития Тульской области до 2026 года и будут выполнены в полном объеме.

Алексей Дюмин напомнил, что во время встречи с Президентом 14 сентября обозначил ряд важных вопросов. По поручению Владимира Путина они уже плотно прорабатываются с зампредами в правительстве РФ и с профильными министрами.

- Хочу поблагодарить Вас, Правительство Российской Федерации за начало активной работы. Уверен, что все обозначенные вопросы будут поэтапно решены, – подчеркнул губернатор.

Также в рамках подготовки к встрече с Владимиром Путиным глава региона провел ряд рабочих встреч. Одну из них – с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Алексей Дюмин обсудил с ней пилотные проекты АСИ, по которым регион сотрудничает с агентством.

На встрече с первым заместителем председателя Cоюза машиностроителей России Владимиром Гутеневым речь шла о взаимодействии, в частности, на площадке комиссии Госсовета «Промышленность».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 20:21 −16
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминВладимир Путин
Место
Тула
Прочее
встреча Алексея Дюмина с Владимиром Путиным
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новичок «Тулицы» Анастасия Бавыкина: «Пришла, чтобы стать лидером команды»
Новичок «Тулицы» Анастасия Бавыкина: «Пришла, чтобы стать лидером команды»
По уголовному делу в отношении экс-министра Тульской области Артура Контрабаева допросили 45 свидетелей
По уголовному делу в отношении экс-министра Тульской области Артура Контрабаева допросили 45 свидетелей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.