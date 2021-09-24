Как получить электронную подпись юридическим лицам

Как получить КЭП в налоговых органах Тульской области? Какие нужны документы? Каков срок действия КЭП? На вопросы читателей Myslo отвечает налоговая.

На эти и другие вопросы ответил начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Тульской области Владимир Комаров на прямой линии «Слободы».

С 1 января 2021 года вступившие в силу изменения в ФЗ «Об электронной подписи» и ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ужесточили требования к аккредитации удостоверяющих центров. Вместе с тем с 1 июля на ФНС России возложены функции по бесплатному выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, ИП и нотариусов.

Данная электронная подпись универсальна. Ее можно использовать при совершении гражданско-правовых сделок, оказании и получении государственных и муниципальных услуг, исполнении иных юридически значимых действий в различных информационных системах.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, закончится 1 января 2022 года. В то же время подписи, полученные в удостоверяющих центрах, прошедших процедуру переаккредитации, будут действовать до окончания срока действия.

– Где в Туле можно получить электронную подпись для юрлица? Какие документы нужно иметь при себе?

– На данный момент в регионе организовано три точки выдачи КЭП:

Тула, Красноармейский пр., 48, корп. 2;

Тула, ул. Калинина, 3;

Новомосковск, ул. Кирова, 14.

Обратиться можно в любую из них независимо от места жительства или адреса регистрации юрлица. Для получения КЭП потребуется: паспорт, СНИЛС, сертифицированный носитель ключевой информации, а также ИНН физлица (для ИП) и ИНН физлица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, и ИНН юридического лица (для ЮЛ).

Важно: по доверенности получить КЭП нельзя. Необходимо исключительно личное присутствие.

– По каким причинам могут отказать в выдаче электронного ключа?

– Основания для отказа всего четыре:

неполный пакет документов;

несоответствие данных в представленных документах данным, содержащимся в информационных ресурсах государственных ведомств (отрицательный результат проверки в ИС УЦ);

отсутствие ключевого носителя, его неработоспособность либо его несоответствие требованиям;

наличие действующего квалифицированного сертификата от УЦ ФНС России (за исключением случаев, связанных с перевыпуском – утеря, компрометация КЭП, утрата работоспособности ключевого носителя).

– Что делать, если потерялся носитель с ключами ЭП?

– В случае потери или кражи носителя с ключами ЭП необходимо срочно обратиться в Удостоверяющий центр для подачи заявления на отзыв соответствующих сертификатов.

– Сколько времени занимает изготовление КЭП и из чего состоит процедура?

– Если заявление подано через личный кабинет налогоплательщика, то на получение сертификата в месте выдачи уйдет не более 15 минут.

Если же заявление формируется в месте выдачи сертификата, то процедура также займет 15-20 минут при условии успешной проверки сведений, указанных в заявлении.

Порядок создания и выдачи КЭП состоит из следующих этапов:

идентификация лица;

проверка и сканирование документов;

ввод в информационную систему данных заявителя и их проверка;

проверка носителя на соответствие требованиям;

формирование заявления;

генерация ключевой информации: при этом формируется ключевой контейнер в единственном экземпляре (невозможно тиражировать КЭП и сформировать несколько КЭП), запись сертификата на носитель и печать бумажной копии.

– Каков срок действия КЭП? Можно ли изменить срок действия КЭП после его получения?

– Срок действия КЭП, сформированной в УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев.

– Можно ли передать свою ЭП для использования другому лицу?

– Передавать свою электронную подпись не рекомендуется, поскольку электронная подпись во многих случаях приравнивается к собственноручной. Обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи является одним из важнейших условий использования электронных подписей и принципов электронного документооборота.

– Я как физическое лицо могу получить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России?

– Нет, физические лица могут получить электронную подпись только в коммерческих удостоверяющих центрах.

– Где можно ознакомиться с подробной информацией о получении КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России?

– На сайте ФНС России в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России». Путь – Главная страница – Иные функции ФНС России – «Удостоверяющий центр ФНС России».

– Подпись, полученная ранее в другом аккредитованном удостоверяющем центре, будет действовать до окончания года или до окончания срока действия?

– До окончания срока действия.