Как получить электронную подпись юридическим лицам
Как получить КЭП в налоговых органах Тульской области? Какие нужны документы? Каков срок действия КЭП? На вопросы читателей Myslo отвечает налоговая.
На эти и другие вопросы ответил начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Тульской области Владимир Комаров на прямой линии «Слободы».
С 1 января 2021 года вступившие в силу изменения в ФЗ «Об электронной подписи» и ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ужесточили требования к аккредитации удостоверяющих центров. Вместе с тем с 1 июля на ФНС России возложены функции по бесплатному выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, ИП и нотариусов.
Данная электронная подпись универсальна. Ее можно использовать при совершении гражданско-правовых сделок, оказании и получении государственных и муниципальных услуг, исполнении иных юридически значимых действий в различных информационных системах.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, закончится 1 января 2022 года. В то же время подписи, полученные в удостоверяющих центрах, прошедших процедуру переаккредитации, будут действовать до окончания срока действия.
– Где в Туле можно получить электронную подпись для юрлица? Какие документы нужно иметь при себе?
– На данный момент в регионе организовано три точки выдачи КЭП:
- Тула, Красноармейский пр., 48, корп. 2;
- Тула, ул. Калинина, 3;
- Новомосковск, ул. Кирова, 14.
Обратиться можно в любую из них независимо от места жительства или адреса регистрации юрлица. Для получения КЭП потребуется: паспорт, СНИЛС, сертифицированный носитель ключевой информации, а также ИНН физлица (для ИП) и ИНН физлица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, и ИНН юридического лица (для ЮЛ).
Важно: по доверенности получить КЭП нельзя. Необходимо исключительно личное присутствие.
– По каким причинам могут отказать в выдаче электронного ключа?
– Основания для отказа всего четыре:
- неполный пакет документов;
- несоответствие данных в представленных документах данным, содержащимся в информационных ресурсах государственных ведомств (отрицательный результат проверки в ИС УЦ);
- отсутствие ключевого носителя, его неработоспособность либо его несоответствие требованиям;
- наличие действующего квалифицированного сертификата от УЦ ФНС России (за исключением случаев, связанных с перевыпуском – утеря, компрометация КЭП, утрата работоспособности ключевого носителя).
– Что делать, если потерялся носитель с ключами ЭП?
– В случае потери или кражи носителя с ключами ЭП необходимо срочно обратиться в Удостоверяющий центр для подачи заявления на отзыв соответствующих сертификатов.
– Сколько времени занимает изготовление КЭП и из чего состоит процедура?
– Если заявление подано через личный кабинет налогоплательщика, то на получение сертификата в месте выдачи уйдет не более 15 минут.
Если же заявление формируется в месте выдачи сертификата, то процедура также займет 15-20 минут при условии успешной проверки сведений, указанных в заявлении.
Порядок создания и выдачи КЭП состоит из следующих этапов:
- идентификация лица;
- проверка и сканирование документов;
- ввод в информационную систему данных заявителя и их проверка;
- проверка носителя на соответствие требованиям;
- формирование заявления;
- генерация ключевой информации: при этом формируется ключевой контейнер в единственном экземпляре (невозможно тиражировать КЭП и сформировать несколько КЭП), запись сертификата на носитель и печать бумажной копии.
– Каков срок действия КЭП? Можно ли изменить срок действия КЭП после его получения?
– Срок действия КЭП, сформированной в УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев.
– Можно ли передать свою ЭП для использования другому лицу?
– Передавать свою электронную подпись не рекомендуется, поскольку электронная подпись во многих случаях приравнивается к собственноручной. Обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи является одним из важнейших условий использования электронных подписей и принципов электронного документооборота.
– Я как физическое лицо могу получить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России?
– Нет, физические лица могут получить электронную подпись только в коммерческих удостоверяющих центрах.
– Где можно ознакомиться с подробной информацией о получении КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России?
– На сайте ФНС России в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России». Путь – Главная страница – Иные функции ФНС России – «Удостоверяющий центр ФНС России».
– Подпись, полученная ранее в другом аккредитованном удостоверяющем центре, будет действовать до окончания года или до окончания срока действия?
– До окончания срока действия.