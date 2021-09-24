В Чернском районе легковушка влетела во встречный грузовик

Фото: instagram.com/4p.tula.

Накануне вечером на 303-м км автодороги М-2 «Крым» (Чернский район, примерно в километре от границы с Орловской областью) произошло ДТП. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

На данный момент предполагается, что водитель Kia не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где в тот момент находилась грузовая ГАЗель. Один пострадавший госпитализирован в больницу города Мценска, второй — в Плавскую ЦРБ. У первого переломы ребер, у второго рваная рана на груди.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.