Фото: instagram.com/4p.tula.
В Чернском районе легковушка влетела во встречный грузовик
В результате ДТП пострадали два человека.
Накануне вечером на 303-м км автодороги М-2 «Крым» (Чернский район, примерно в километре от границы с Орловской областью) произошло ДТП. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.
На данный момент предполагается, что водитель Kia не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где в тот момент находилась грузовая ГАЗель. Один пострадавший госпитализирован в больницу города Мценска, второй — в Плавскую ЦРБ. У первого переломы ребер, у второго рваная рана на груди.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Напомним, утром 23 сентября на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись три грузовика — Scania, Mercedes и Foton. Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania, ему оказали помощь на месте.
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