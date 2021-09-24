День рождения Исторического музея в Туле: полная афиша мероприятий

27 сентября 2021 года филиал Исторического музея в Туле отмечает день рождения.

В честь дня рождения филиал Исторического музея в Туле подготовил трехдневную программу праздничных мероприятий. 25 и 26 сентября посетителей ждут экскурсии, интерактивные программы, исторические викторины и мастер-классы, специальная музыкальная программа.

Программа мероприятий ко дню рождения филиала Исторического музея в Туле

25 сентября

11.30 — 17.00 — мастер-класс по росписи тарелок‎, 6+

Участники красками распишут тарелку по мотивам праздничного банкетного сервиза, изготовленного специально для бракосочетания Александра II и немецкой принцессы Марии.

11.30 — 17.00 — историческая викторина, 8+

Разгадывая ребусы, посетители узнают, с какими именами вошли в историю правители рода Романовых.

11.30*, 12.30**, 15.30, 17.30 —экскурсия по выставке «Романовы», 12+

Обзорная экскурсия по выставке познакомит с уникальными памятниками эпохи Романовых.

14.00 — лекция «Образы Романовых в советской культуре: 1917−1991 годы», 12+

В 1917 году Россия пережила переломный момент. Революция привела к масштабным преобразованиям всех сторон жизни общества. Частью государственной культурной политики стала систематическая борьба с памятью о царской династии. На протяжении советского периода образы монархов использовались и трактовались в зависимости от общественно-политической ситуации.

15.00 — программа «Удивительный мир музея», 7+

Участников программы посвятят в секреты музейного закулисья. Они выполнят творческое задание и посетят выставку «Романовы».

15.00 — 17.00 — историческая игротека, 7+

Создать собственный герб и проверить знания по отечественной истории можно будет вместе с волонтерами филиала Исторического музея в Туле.

16.00 — программа «Родословное древо государей российских: императоры», 12+

Подлинные шедевры, которые хранятся в Историческом музее, познакомят участников с важнейшими историческими событиями XVIII—XIX вв.

17.00 — 19.00 — мастер-класс «Первые ордена», 7+

Реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, памятники прикладного искусства и другие памятники, представленные на выставке «Романовы», послужат примером создания собственного ордена.

19.00 — праздничный концерт «Музыка императорского двора».

Александр II сыграл большую роль в развитии музыкальной культуры России. Во время его правления появились Большой театр в Москве и Мариинский театр в Петербурге. Император прекрасно музицировал на фортепиано, его супруга Мария Александровна не была чужда музыке, а брат, великий князь Константин Николаевич, играл на виолончели в оркестре под управлением главного дирижера Мариинского театра. В программе — произведения русских композиторов.

26 сентября

11.30, 13.30, 15.30 — экскурсия по выставке «Романовы», 12+

Обзорная экскурсия по выставке познакомит с уникальными памятниками эпохи Романовых.

15.00 — 17.00 — историческая игротека, 7+

27 сентября

11.30, 13.30, 15.30 — обзорная экскурсия по выставке «Романовы», 12+

15.00 — 17.00 — историческая игротека, 7+

18.30 — спектакль «Визит императрицы», 12+

На открытой сцене музейного двора филиала Исторического музея в Туле состоится показ исторического водевиля «Визит императрицы» Тульского академического театра драмы. Спектакль переносит зрителей в 1787 год: на сцене появится Екатерина Великая…

Стоимость участия в экскурсиях, мастер-классах и музейных программах — 100 руб. 27 сентября стоимость входного билета на выставку «Романовы» составит 0 руб. (1 руб. при покупке онлайн). Подробности по телефону +7 (4872) 77-31-65 .

* Экскурсия проводится в рамках программы «ГИМ. Доступно» с переводом на русский жестовый язык. Для участия в программе необходима предварительная запись по телефону +7 (906) 534-20-45 (СМС, WhatsApp) или по электронной почте access.tula@shm.ru.

** Экскурсия для слабовидящих и незрячих посетителей по выставке «Романовы» в рамках программы «ГИМ. Доступно». Для участия в программе необходима предварительная запись по телефону +7 (906) 534-20-45 или по электронной почте access.tula@shm.ru.

Год назад единственный региональный филиал главного музея российской истории открылся выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея», посвященной 150-летию ГИМ.

«Для многих создание музея — это момент его открытия. А на самом деле это — начало его жизни, начало его истории. Накануне большой даты — 150-летия Исторического музея — мы отмечаем годовщину его первого филиала. Символично, что он появился в Туле, городе, где любят музеи и умеют их создавать. Наш филиал в городе оружейников — особый, потому что он опирается на коллекцию ГИМ. Сюда мы привозим выставки, которые делаем специально для Тулы, и их отлично принимают и туляки, и гости города», — отметил директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Накануне дня рождения в филиале открылся главный выставочный проект года — выставка «Романовы», посвященная царской и императорской династии.

Все мероприятия, проходящие в музее, доступны всем категориям посетителей. В филиале развернута первая в Тульской области тактильная экспозиция, представляющая шедевры Исторического музея. Отдельные тематические путешествия по выставочным проектам идут с переводом на русский жестовый язык.

За год деятельности филиал Исторического музея в Туле стал центром Музейного квартала, на площадках которого происходят яркие события.

Год работы музея — это четыре выставки, специальные программы, разработанные специалистами филиала, тематические мероприятия — лекции, проекты, спектакли, перформансы, праздники, ярмарки, участниками и гостями которых уже традиционно выступают не только жители оружейной столицы.