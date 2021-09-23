В Туле продолжается реализация проекта «Наш город»

По инициативе депутатов городской Думы и администрации Тулы в этом году будет исполнено 296 заявок туляков на сумму 100 млн рублей.

Большинство предложений – благоустройство дворов и ремонт общедомового имущества, обустройство детских площадок и организация уличного освещения. Жители вместе с депутатами контролируют ход работ и принимают участие в приемке готовых объектов.

Так, на минувшей неделе приемочная комиссия посетила ряд адресов в Зареченском территориальном округе.

В деревне Барсуки две новые спортивно-игровые площадки появились на улицах Окружной, 16 и Комсомольской, 1. Курировали работы здесь заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов и депутат-единоросс Ирина Симонова.

– Площадки многофункциональные, здесь могут заниматься как дети, так и взрослые. Удобное расположение дает возможность ребятам с ближних улиц проводить досуг с пользой, – считает Алексей Ионов.

Спортивные тренажеры установлены и по ул. М. Горького, 1. Покрытие площадки выполнено из травмобезопасной резиновой плитки.

– Прорезиненное покрытие позволяет заниматься спортом в любое время года, поэтому площадку можно назвать всесезонной, – уверена Ирина Симонова.

На придомовой территории по ул. Октябрьской, 77 по пожеланию жителей установили детское игровое оборудование, скамейки и урны. В качестве выполненных работ убедился депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Гурьянов.

Важно, что проект «Наш город» реализуется не только в зоне многоэтажной застройки, но и в частном секторе. Так, один из детских городков при содействии депутата-единоросса Сергея Кожевникова появился на ул. Горельской, 104. Здесь установили игровые элементы и спортивные тренажеры. Для безопасности отдыхающих по периметру смонтировано ограждение.

Активно реализуется проект «Наш город» и в Привокзальном территориальном округе. Участие в приемке объектов 23 сентября приняла глава города Тулы Ольга Слюсарева. Межквартальный проезд между домами № 25 и 27 по ул. Оружейной и № 7 по ул. 9 Мая отремонтирован качественно, установлены искусственные неровности.

Еще один объект, который посетила мэр, – общественное пространство между домами по ул. М. Горького, 18, 20, 22 на Косой Горе. Косогорцы выразили признательность депутатам, администрации города за возможность благоустроить зону отдыха.

– Депутаты вместе с активистами, старшими по домам контролируют ход ремонта, общаются с представителями подрядной организации при возникновении каких-либо спорных вопросов и сообща решают их. Приятно, что жители активно участвуют в процессе, вносят предложения, стараются сделать лучше свои придомовые территории, – отметила Ольга Слюсарева.

Благодаря такому взаимодействию большинство объектов принимается комиссией без замечаний. Успешная реализация проекта «Наш город» в этом году стимулирует туляков для участия в нем и в 2022 году. Уже формируется перечень заявок на следующий год.