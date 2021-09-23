В Богородицке должник выплатил кредит, чтобы не остаться без отпуска

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На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по кредиту.

Сумма долга превысила 160 тысяч рублей. Должник знал об этом, но никаких мер к погашению задолженности не принимал. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав временно ограничил неплательщика в праве выезда за пределы России. Узнав, что стал «невыездным», мужчина полностью погасил долг, поскольку долгожданный отпуск оказался под угрозой срыва.

Отметим, что из-за долгов почти 26 тысяч жителей Тульской области не могут выехать из страны.