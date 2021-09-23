новости
новости
Регистрация
В Богородицке должник выплатил кредит, чтобы не остаться без отпуска
Изображение Stela Di с сайта Pixabay.

В Богородицке должник выплатил кредит, чтобы не остаться без отпуска

Судебные приставы запретили мужчине выезд за пределы страны.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по кредиту.

Сумма долга превысила 160 тысяч рублей. Должник знал об этом, но никаких мер к погашению задолженности не принимал. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав временно ограничил неплательщика в праве выезда за пределы России. Узнав, что стал «невыездным», мужчина полностью погасил долг, поскольку долгожданный отпуск оказался под угрозой срыва.

Отметим, что из-за долгов почти 26 тысяч жителей Тульской области не могут выехать из страны.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Событие
ограничение на выездсудебные приставыУФССП России по Тульской областидолги по кредиту
Место
Тульская областьБогородицк
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину
В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину
В Туле продолжается реализация проекта «Наш город»
В Туле продолжается реализация проекта «Наш город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.