Фото: pressa40.ru.
Житель Донского проткнул собутыльника шампуром и теперь отсидит 9,5 лет
Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил его в колонию строгого режима.
В Донском следователи местного отдела регионального СУ СК России завершили расследование убийства местного жителя. Трагедия произошла 10 июня – 42-летний мужчина во время совместного застолья поссорился с 35-летним собутыльником и напал на него.
Сначала потерпевший получил удар ногой по голове, а затем ему в грудь воткнули шампур. Мужчина смог самостоятельно добраться до своей комнаты в общежитии, где скончался через несколько часов. Убийца признал свою вину, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.
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