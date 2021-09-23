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Житель Донского проткнул собутыльника шампуром и теперь отсидит 9,5 лет
Фото: pressa40.ru.

Житель Донского проткнул собутыльника шампуром и теперь отсидит 9,5 лет

Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил его в колонию строгого режима.

В Донском следователи местного отдела регионального СУ СК России завершили расследование убийства местного жителя. Трагедия произошла 10 июня – 42-летний мужчина во время совместного застолья поссорился с 35-летним собутыльником и напал на него.

Сначала потерпевший получил удар ногой по голове, а затем ему в грудь воткнули шампур. Мужчина смог самостоятельно добраться до своей комнаты в общежитии, где скончался через несколько часов. Убийца признал свою вину, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

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